Президент назвав найгарячіші точки на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський назвав найгарячіші точки фронту: Авдіївка, Марʼїнка, Піски, Бахмут і весь відповідний напрямок на Донбасі. Про це інформує УНН.
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Президента назвав найгарячіші точки фронту і запевнив, що влада робить все можливе, щоб повернути спокій, безпеку всім містам та областям України.
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"Жорстокі бої тривають на Донбасі. Найгарячіші точки фронту на цьому напрямку без змін – Авдіївка, Марʼїнка, Піски, Бахмут і весь відповідний напрямок. Росія відправила туди просто колосальний обсяг своїх воєнних ресурсів – артилерія, техніка, люди. Всі наші захисники й захисниці там – просто герої", - сказав Глава держави.
За словами Зеленського, у Харківщини оборона міцна, і намагання окупантів атакувати постійно провалюються.
Боротьба на півдні країни дає хороші новини про знищення сил і засобів російської армії.
"Жодного дня не втрачаємо – зменшуємо потенціал окупантів", - додав Президент.
Нагадаємо
Зеленський звернувся до мешканців, які проживають недалеко від Запорізькою АЕС.