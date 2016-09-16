Президент наголосив, що Росія має забезпечити стале перемир'я на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Росія має забезпечити стале перемир'я на Донбасі, припинити постачати озброєння та техніку і забезпечити доступ СММ ОБСЄ до окупованих територій. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на відкритті засідання 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) "Світ, Європа та Україна: шторми змін", передає кореспондент УНН.
“Наша вимога — Росія має забезпечити стале перемир’я на Донбасі. Що означає російське перемир’я, оголошене без наших друзів і партнерів з Німеччини і Франції? Ми побачили за останню добу — коли нам обіцяли припинення вогню, а було більше 30 обстрілів, включно з мінометними і артилерійськими. Друге, Росія має припинити постачати свою важку артилерію, боєприпаси і регулярні війська. Третє — забезпечити доступ СММ ОБСЄ на усю окуповану територію Донбасу і Крим”, — наголосив він.