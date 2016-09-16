Президент подчеркнул, что Россия должна обеспечить постоянное перемирие на Донбассе

"Наше требование - Россия должна обеспечить постоянное перемирие на Донбассе. Что означает российское перемирие, объявленное без наших друзей и партнеров из Германии и Франции? Мы увидели за последние сутки - когда нам обещали прекращение огня, а было более 30 обстрелов, включая минометные и артиллерийские. Второе, Россия должна прекратить поставлять свою тяжелую артиллерию, боеприпасы и регулярные войска. Третье - обеспечить доступ СММ ОБСЕ на всю оккупированную территорию Донбасса и Крыма", - подчеркнул он.