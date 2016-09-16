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15 марта, 19:03 • 116439 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170461 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140372 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132641 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114125 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106245 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102004 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136813 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132600 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127909 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Президент подчеркнул, что Россия должна обеспечить постоянное перемирие на Донбассе

Президент подчеркнул, что Россия должна обеспечить постоянное перемирие на Донбассе

Киев • УНН

 • 5944 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Россия должна обеспечить постоянное перемирие на Донбассе, прекратить поставлять вооружение и технику и обеспечить доступ СММ ОБСЕ на оккупированные территории. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на открытии заседания 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Мир, Европа и Украина: штормы перемен", передает корреспондент УНН.

"Наше требование - Россия должна обеспечить постоянное перемирие на Донбассе. Что означает российское перемирие, объявленное без наших друзей и партнеров из Германии и Франции? Мы увидели за последние сутки - когда нам обещали прекращение огня, а было более 30 обстрелов, включая минометные и артиллерийские. Второе, Россия должна прекратить поставлять свою тяжелую артиллерию, боеприпасы и регулярные войска. Третье - обеспечить доступ СММ ОБСЕ на всю оккупированную территорию Донбасса и Крыма", - подчеркнул он.

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