Президент на полях Генасамблеї ООН очікує понад 20 двосторонніх зустрічей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Президент Петро Порошенко на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку планує понад 20 двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав. Про це він сказав на відкритті засідання 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає кореспондент УНН.
"Один пункт – проект резолюції про порушення і тортури прав українських і кримських татарів у Криму… За більше ніж 2,5 днів у нас буде більше ніж 20 двосторонніх зустрічей з головами різних держав", - зазначив П.Порошенко у відповідь на питання, чого очікує від поїздки на сесію Генасамблеї ООН.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко виступить на 71-й сесії Генеральної асамблеї ООН 21 вересня.