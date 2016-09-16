Президент на полях Генассамблеи ООН ожидает более 20 двусторонних встреч
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Президент Петр Порошенко на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке планирует более 20 двусторонних встреч с лидерами иностранных государств. Об этом он сказал на открытии заседания 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает корреспондент УНН.
"Один пункт - проект резолюции о нарушениях и пытках прав украинцев и крымских татар в Крыму... За более 2,5 дней у нас будет более 20 двусторонних встреч с главами различных государств", - отметил П.Порошенко в ответ на вопрос, чего ожидает от поездки на сессию Генассамблеи ООН.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко выступит на 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 21 сентября.