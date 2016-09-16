Президент на полях Генассамблеи ООН ожидает более 20 двусторонних встреч

"Один пункт - проект резолюции о нарушениях и пытках прав украинцев и крымских татар в Крыму... За более 2,5 дней у нас будет более 20 двусторонних встреч с главами различных государств", - отметил П.Порошенко в ответ на вопрос, чего ожидает от поездки на сессию Генассамблеи ООН.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко выступит на 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 21 сентября.