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Президент Канарських островів: виверженню вулкану на острові Ла-Пальма не видно кінця і краю

Президент Канарських островів: виверженню вулкану на острові Ла-Пальма не видно кінця і краю

Київ • УНН

 • 25657 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Президент Канарських островів заявив у неділю, що не видно кінця і краю виверженню вулкану, яке викликало хаос на іспанському острові Ла-Пальма з моменту його початку близько місяця тому. Про це інформує УНН з посиланням на агенство Reuters.

Деталі

За даними Національного географічного інституту Іспанії, в неділю на острові відбулося 42 сейсмічних рухи, найбільший з яких досяг - 4,3 балів.

"Немає ніяких ознак того, що кінець виверження неминучий, хоча це найбільше бажання всіх", - сказав президент Анхель Віктор Торрес на конференції Соціалістичної партії в Валенсії, цитуючи точку зору вчених.

Потоки лави спустошили більше 742 гектарів землі і зруйнували майже 2 тисячі будинків на Ла-Пальмі з тих пір, як 19 вересня почалося виверження вулкана.

Близько 7 тисяч осіб були евакуйовані зі своїх будинків на острові, який налічує близько 83 тисяч жителів і є частиною архіпелагу Канарських островів біля північно-заходу Африки.

Авіакомпанія Binter заявила, що скасувала всі свої рейси на Ла-Пальму до 13:00 (12:00 GMT) в неділю через попіл від вулкана. Оператор державного аеропорту Aena повідомила, що майже половина - 22 з 38 - всіх рейсів на острів в неділю були скасовані, але аеропорт залишається відкритим.

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El frente de colada que se mueve hacia el mar lo hace a 15 m/h y a 1270°C. Se encuentra a 200 metros del acantilado a las 12,15 hora canaria / The lava front that moves to the sea does so at 15 m/h & 1270 ° C. It is located 200 meters from the cliff at 12:15 Canarian time pic.twitter.com/i3pDLikbfq

— INVOLCAN (@involcan) October 17, 2021

Así está la erupción a las 11,45 hora canaria / There is the eruption at 11,45 Canarian time pic.twitter.com/wUOjhXzRas

— INVOLCAN (@involcan) October 17, 2021

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