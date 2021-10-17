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Президент Канарских островов: извержению вулкана на острове Ла-Пальма не видно конца и края

Президент Канарских островов: извержению вулкана на острове Ла-Пальма не видно конца и края

Киев  •  УНН

 • 25644 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент Канарских островов заявил в воскресенье, что не видно конца и края извержению вулкана, которое вызвало хаос на испанском острове Ла-Пальма с момента его начала около месяца назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

По данным Национального географического института Испании, в воскресенье на острове произошло 42 сейсмических движения, крупнейшее из которых достигло - 4,3 балла.

"Нет никаких признаков того, что конец извержения неизбежен, хотя это самое большое желание всех", - сказал президент Анхель Виктор Торрес на конференции Социалистической партии в Валенсии, цитируя точку зрения ученых.

Потоки лавы опустошили более 742 гектаров земли и разрушили почти 2 тысячи домов на Ла-Пальме с тех пор, как 19 сентября началось извержение вулкана.

Около 7 тысяч человек были эвакуированы из своих домов на острове, который насчитывает около 83 тысяч жителей и является частью архипелага Канарских островов у северо-запада Африки.

Авиакомпания Binter заявила, что отменила все свои рейсы на Ла-Пальму до 13:00 (12:00 GMT) в воскресенье из-за пепла от вулкана. Оператор государственного аэропорта Aena сообщил, что почти половина - 22 из 38 - всех рейсов на остров в воскресенье были отменены, но аэропорт остается открытым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лавовый поток вулкана на испанском острове Ла-Пальма превратился в "цунами"

El frente de colada que se mueve hacia el mar lo hace a 15 m / hya 1270 ° C. Se encuentra a 200 metros del acantilado a las 12,15 hora canaria / The lava front that moves to the sea does so at 15 m / h & 1270 ° C. It is located 200 meters from the cliff at 12:15 Canarian time pic .twitter.com / i3pDLikbfq

- INVOLCAN (@involcan) October 17 2021

Así está la erupción a las 11,45 hora canaria / There is the eruption at 11,45 Canarian time pic.twitter.com/wUOjhXzRas

- INVOLCAN (@involcan) October 17 2021

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