Лавовий потік вулкану на іспанському острові Ла-Пальма перетворився на "цунамі"

У Національному географічному інституті Іспанії заявили про те, що ці два землетруси були найпотужнішими з моменту початку виверження вулкана 19 вересня.

За даними уряду Ла-Пальми, лава спровокувала евакуацію понад 300 осіб пізно ввечері в четвер, в результаті чого кількість людей, вимушених покинути свої будинки з вівторка, 12 жовтня, досягло 1 200 людей.

Місцева влада заявила, що всього близько 7 тисяч людей були змушені покинути острів після виверження.

TELEVISIÓN CANARIA веде пряму трансляцію виверження вулкану на Ла-Пальмі.