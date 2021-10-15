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Лавовий потік вулкану на іспанському острові Ла-Пальма перетворився на "цунамі"

Київ • УНН

 • 39267 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Другий землетрус силою 4,5 бала за останні два дні сколихнув іспанський острів Ла-Пальма, а вчені описали потоки розплавленої породи з вулкана як “справжнє лавове цунамі”. Відео, опубліковане вулканологічним інститутом Канарських островів, відомим як INVOLCAN, показує так зване “цунамі”, що мчить по рівнинах острову, інформує УНН.

Деталі

У Національному географічному інституті Іспанії заявили про те, що ці два землетруси були найпотужнішими з моменту початку виверження вулкана 19 вересня.

За даними уряду Ла-Пальми, лава спровокувала евакуацію понад 300 осіб пізно ввечері в четвер, в результаті чого кількість людей, вимушених покинути свої будинки з вівторка, 12 жовтня, досягло 1 200 людей.

Місцева влада заявила, що всього близько 7 тисяч людей були змушені покинути острів після виверження.

Uno de nuestros equipos ha podido filmar hoy un verdadero "tsunami" de lava. Impresionante velocidad y desborde del canal lávico / today one of our crew was able to film a truly lava "tsunami". Amazing speed and overflow of the lava channel. pic.twitter.com/aoKiUSJ2bX

— INVOLCAN (@involcan) October 14, 2021

TELEVISIÓN CANARIA веде пряму трансляцію виверження вулкану на Ла-Пальмі.

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