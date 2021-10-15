Лавовый поток вулкана на испанском острове Ла-Пальма превратился в "цунами"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Второе землетрясение силой 4,5 балла за последние два дня всколыхнуло испанский остров Пальма, а ученые описали потоки расплавленной породы из вулкана как “настоящее лавовое цунами”. Видео, опубликованное вулканологическим институтом Канарских островов, известным как INVOLCAN, показывает так называемое “цунами”, несущееся по равнинам острова, передает УНН.
Детали
В Национальном географическом институте Испании заявили о том, что эти два землетрясения были самыми мощными с момента начала извержения вулкана 19 сентября.
По данным правительства Ла-Пальмы, лава спровоцировала эвакуацию более 300 человек поздно вечером в четверг, в результате чего количество людей, вынужденных покинуть свои дома со вторника, 12 октября, достигло 1 200 человек.
Местные власти заявили, что всего около 7 тысяч человек были вынуждены покинуть остров после извержения.
Uno de nuestros equipos ha podido filmar hoy un verdadero "tsunami" de lava. Impresionante velocidad y desborde del canal lávico / today one of our crew was able to film a truly lava "tsunami". Amazing speed and overflow of the lava channel. pic.twitter.com/aoKiUSJ2bX— INVOLCAN (@involcan) October 14, 2021
TELEVISIÓN CANARIA ведет прямую трансляцию извержения вулкана на Ла-Пальме.