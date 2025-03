Лавовый поток вулкана на испанском острове Ла-Пальма превратился в "цунами"

Детали

В Национальном географическом институте Испании заявили о том, что эти два землетрясения были самыми мощными с момента начала извержения вулкана 19 сентября.

По данным правительства Ла-Пальмы, лава спровоцировала эвакуацию более 300 человек поздно вечером в четверг, в результате чего количество людей, вынужденных покинуть свои дома со вторника, 12 октября, достигло 1 200 человек.

Местные власти заявили, что всего около 7 тысяч человек были вынуждены покинуть остров после извержения.

Uno de nuestros equipos ha podido filmar hoy un verdadero "tsunami" de lava. Impresionante velocidad y desborde del canal lávico / today one of our crew was able to film a truly lava "tsunami". Amazing speed and overflow of the lava channel. pic.twitter.com/aoKiUSJ2bX

— INVOLCAN (@involcan) October 14, 2021

TELEVISIÓN CANARIA ведет прямую трансляцию извержения вулкана на Ла-Пальме.