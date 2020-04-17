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Президент: готується програма для підтримки безробітних

Президент: готується програма для підтримки безробітних

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. В Україні готується програма для підтримки людей, що втратили роботу. Про це сказав Президент Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова", передає кореспондент УНН.

"Буде програма, вона готується, саме для безробітних - і підтримки безробітних, фінансова, і залучення їх до роботи, і пропозиції щодо підтримки, якщо вони можуть хоть щось відкрити, маленький бізнес - обов'язково держава буде підтримувати", - сказав Зеленський.

Він заявив, що не думає про те, що "у нас буде спалах недовіри до мене чи до влади вцілому".

Нагадаємо, Украіні наразі вкрай необхідна підтримка Міжнародного валютного фонду. Про це сказав Президент Володимир Зеленський.

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