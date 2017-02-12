Президент ФФУ рекомендував включити Р.Зозулю до виконкому Федерації
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко рекомендував включити форварда збірної України Романа Зозулю до виконком організації. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Всі ми впевнені, що футболіст, який є патріотом своєї країни, не повинен страждати через свою громадянську позицію. Адже позафутбольних діяльність Романа - це привід для національної гордості. Зозуля завжди виявляв свою громадянську свідомість!
Створив фонд допомоги військовим, які захищають свою країну на сході України, Народна Армія. Крім цього, за свої гроші допоміг відремонтувати госпіталь в Дніпрі, де проходять реабілітацію поранені військовослужбовці української армії. І ще він разом зі своїм партнером по збірній України Руслан Ротаньвідкрили дитячу футбольну академію, в якій виховуються майбутні зірки українського футболу.
Всі його дії, спрямовані на користь українського суспільства, дозволяють рекомендувати Романа Зозулю в виконком Федерації футболу України. Думаю, що його кандидатура отримає одноголосну підтримку на конгресі ФФУ в квітні. Зозуля отримає в виконкомі статус офіційного представника діючих гравців, замінивши таким чином Анатолій Тимощук, який прийняв рішення завершити ігрову кар'єру", - написав А.Павелко.
Нагадаємо, гравці “Бетіса” вийшли на матч у футболках “Ми всі Зозуля”.
Як повідомляв УНН, нападник збірної України Роман Зозуля перейшов до мадридського “Райо Вальєкано” на правах оренди, проте українського нападника довелося повернути з оренди “Райо Вальєкано” через протести ультрас “джмелів” за нібито неонацистські погляди гравця.
Також нагадаємо, 2 лютого, гравці іспанського “Бетіса” виступили із заявою, в якій засудили дії клубу “Райо Вальєкано” і вболівальників цього клубу, у зв’язку із зривом трансферного переходу нападника андалузців і збірної України Романа Зозулі.