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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент ФФУ рекомендовал включить Р.Зозулю в исполком Федерации

Киев • УНН

 • 8933 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рекомендовал включить форварда сборной Украины Романа Зозулю в исполком организации. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Президент ФФУ рекомендовал включить Р.Зозулю в исполком Федерации

"Все мы уверены, что футболист, который является патриотом своей страны, не должен страдать из-за своей гражданской позиции. Ведь внефутбольная деятельность Романа - это повод для национальной гордости. Зозуля всегда проявлял свою гражданскую сознательность!

Создал фонд помощи военным, которые защищают свою страну на востоке Украины, Народная Армия. Кроме этого, за свои деньги помог отремонтировать госпиталь в Днепре, где проходят реабилитацию раненые военнослужащие украинской армии. И еще он вместе со своим партнером по сборной Украины Русланом Ротанем открыл детскую футбольную академию, в которой воспитываются будущие звезды украинского футбола.

Все его действия, направленные на пользу украинского общества, позволяют рекомендовать Романа Зозулю в исполком Федерации футбола Украины. Думаю, что его кандидатура получит единогласную поддержку на конгрессе ФФУ в апреле. Зозуля получит в исполкоме статус официального представителя действующих игроков, заменив таким образом Анатолия Тимощука, который принял решение завершить игровую карьеру ", - написал А.Павелко.

Напомним, игроки "Бетиса" вышли на матч в футболках "Мы все Зозуля" .

Как сообщал УНН, нападающий сборной Украины Роман Зозуля перешел в мадридский "Райо Вальекано" на правах аренды, однако украинского нападающего пришлось вернуть из аренды "Райо Вальекано" из-за протестов ультрас "шмелей" за якобы неонацистские взгляды игрока.

Также напомним, 2 февраля, игроки испанского "Бетиса" выступили с заявлением, в котором осудили действия клуба "Райо Вальекано" и болельщиков этого клуба, в связи со срывом трансферного перехода нападающего андалузцев и сборной Украины Романа Зозули.

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