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Президент Ердоган 19 серпня вирушить до Угорщини: говоритиме про російську війну в Україні

Президент Ердоган 19 серпня вирушить до Угорщини: говоритиме про російську війну в Україні

Київ • УНН

 • 981938 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган завтра відвідає Угорщину з одноденним візитом. Він зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Головними питаннями на зустрічі стануть відносини держав та російська війна в Україні. Про це повідомляє турецька газета Yeni Şafak, пише УНН.

Деталі

Президент Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у столиці країни Будапешті.

Головними питаннями порядку денного лідерів стануть відносини між двома країнами і “критичні події в регіоні”, зокрема, російська агресія в Україні.

Як зазначається, буде “оцінено вплив російсько-української війни на спільні інтереси Туреччини та Угорщини”.

Також лідери держав визначать дорожню карту, якої планують дотримуватися, щоб “не посилювати напругу в Чорному морі”.

Крім того обговорять політику розширення НАТО та відносини з Європейським Союзом.

Очікується, що президент Ердоган також візьме участь у святковій програмі, яка відбудеться в Будапешті з нагоди Національного дня Угорщини.

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