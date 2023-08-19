Президент Эрдоган 19 августа отправится в Венгрию: будет говорить о российской войне в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра посетит Венгрию с однодневным визитом. Он встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Главными вопросами на встрече станут отношения государств и российская война в Украине. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak, пишет УНН.
Детали
Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в столице страны Будапеште.
Главными вопросами повестки дня лидеров станут отношения между двумя странами и “критические события в регионе”, в частности, российская агрессия в Украине.
Как отмечается, будет “оценено влияние российско-украинской войны на общие интересы Турции и Венгрии”.
Также лидеры государств определят дорожную карту, которой планируют придерживаться, чтобы “не усиливать напряжение в Черном море”.
Кроме того обсудят политику расширения НАТО и отношения с Европейским Союзом.
Ожидается, что президент Эрдоган также примет участие в праздничной программе, которая состоится в Будапеште по случаю Национального дня Венгрии.
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