Президент Еквадору не давав розпорядження видворити Ассанжа з посольства в Лондоні

“Уряд Еквадору через Національне міністерство зв’язку пояснює, що президент республіки Ленін Морено ні в який момент не давав розпорядження, щоб засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж покинув посольство в Лондоні”, — зазначено в заяві, яку опубліковано в Twitter відомства.

В оприлюдненому повідомленні також наводяться слова Морено з приводу справи Ассанжа. Зокрема, глава держави зазначив, що перебування засновника WikiLeaks у притулку до кінця його життя не відповідає ні бажанням Кіто (столиця Еквадору), “ні бажанням самого пана Ассанжа”. При цьому Морено пообіцяв захищати засновника WikiLeaks “ у тому, що стосується його життя”.

Нагадаємо, президент Еквадору знаходився на цьому тижні в Великій Британії, де взяв участь у глобальному саміті з питань надання підтримки інвалідам. За твердженням газети The Independent, під час візиту еквадорський лідер провів зі представниками офіційного Лондона переговори про умови передачі Ассанжа британській поліції.

Сам Морено, виступаючи у п’ятницю в Мадриді, заявив, що Ассанж “повинен буде в кінцевому підсумку” покинути стіни посольства Еквадору в Лондоні, проте “цього слід домагатися шляхом діалогу”. Президент підкреслив, що в Кіто хочуть домогтися від Лондона надання гарантій, що життя засновника WikiLeaks “не буде піддане небезпеці”.