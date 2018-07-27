Президент Еквадору не давав розпорядження видворити Ассанжа з посольства в Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Президент Еквадору Ленін Морено не вимагав від засновника WikiLeaks (міжнародна організація, що займається витоками таємної інформації та її подальшою публікацією на своєму сайті) Джуліана Ассанжа покинути посольство країни у Лондоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національне міністерство зв’язку південноамериканської республіки.
“Уряд Еквадору через Національне міністерство зв’язку пояснює, що президент республіки Ленін Морено ні в який момент не давав розпорядження, щоб засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж покинув посольство в Лондоні”, — зазначено в заяві, яку опубліковано в Twitter відомства.
В оприлюдненому повідомленні також наводяться слова Морено з приводу справи Ассанжа. Зокрема, глава держави зазначив, що перебування засновника WikiLeaks у притулку до кінця його життя не відповідає ні бажанням Кіто (столиця Еквадору), “ні бажанням самого пана Ассанжа”. При цьому Морено пообіцяв захищати засновника WikiLeaks “ у тому, що стосується його життя”.
Нагадаємо, президент Еквадору знаходився на цьому тижні в Великій Британії, де взяв участь у глобальному саміті з питань надання підтримки інвалідам. За твердженням газети The Independent, під час візиту еквадорський лідер провів зі представниками офіційного Лондона переговори про умови передачі Ассанжа британській поліції.
Сам Морено, виступаючи у п’ятницю в Мадриді, заявив, що Ассанж “повинен буде в кінцевому підсумку” покинути стіни посольства Еквадору в Лондоні, проте “цього слід домагатися шляхом діалогу”. Президент підкреслив, що в Кіто хочуть домогтися від Лондона надання гарантій, що життя засновника WikiLeaks “не буде піддане небезпеці”.