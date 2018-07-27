Президент Еквадору не давав розпорядження видворити Ассанжа з посольства в Лондоні

ukru
Ексклюзив
17:08 • 41414 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 77632 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 83260 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 109866 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 91375 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 114653 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 156337 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189077 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 287987 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167098 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3 м/с
84 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 104989 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 98289 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 49674 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 40008 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 52678 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 109877 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 157116 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 287991 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 218966 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 245597 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 22657 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 40008 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 49674 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 51401 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 65742 перегляди
Актуальне
Президент Еквадору не давав розпорядження видворити Ассанжа з посольства в Лондоні

Президент Еквадору не давав розпорядження видворити Ассанжа з посольства в Лондоні

Київ • УНН

 • 10005 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Президент Еквадору Ленін Морено не вимагав від засновника WikiLeaks (міжнародна організація, що займається витоками таємної інформації та її подальшою публікацією на своєму сайті) Джуліана Ассанжа покинути посольство країни у Лондоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національне міністерство зв’язку південноамериканської республіки.

“Уряд Еквадору через Національне міністерство зв’язку пояснює, що президент республіки Ленін Морено ні в який момент не давав розпорядження, щоб засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж покинув посольство в Лондоні”, — зазначено в заяві, яку опубліковано в Twitter відомства.

В оприлюдненому повідомленні також наводяться слова Морено з приводу справи Ассанжа. Зокрема, глава держави зазначив, що перебування засновника WikiLeaks у притулку до кінця його життя не відповідає ні бажанням Кіто (столиця Еквадору), “ні бажанням самого пана Ассанжа”. При цьому Морено пообіцяв захищати засновника WikiLeaks “ у тому, що стосується його життя”.

Нагадаємо, президент Еквадору знаходився на цьому тижні в Великій Британії, де взяв участь у глобальному саміті з питань надання підтримки інвалідам. За твердженням газети The Independent, під час візиту еквадорський лідер провів зі представниками офіційного Лондона переговори про умови передачі Ассанжа британській поліції.

Сам Морено, виступаючи у п’ятницю в Мадриді, заявив, що Ассанж “повинен буде в кінцевому підсумку” покинути стіни посольства Еквадору в Лондоні, проте “цього слід домагатися шляхом діалогу”. Президент підкреслив, що в Кіто хочуть домогтися від Лондона надання гарантій, що життя засновника WikiLeaks “не буде піддане небезпеці”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.38
Bitcoin
$87,889.60
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,052.00
Ethereum
$2,064.97