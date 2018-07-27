Президент Эквадора не давал распоряжения выдворить Ассанжа из посольства в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Президент Эквадора Ленин Морено требовал от основателя WikiLeaks (международная организация, занимающаяся утечками секретной информации и её последующей публикацией на своем сайте) Джулиана Ассанжа покинуть посольство страны в Лондоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальное министерство связи южноамериканской республики.
“Правительство Эквадора через Национальное министерство связи объясняет, что президент республики Ленин Морено ни в какой момент не давал распоряжения, чтобы основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покинул посольство в Лондоне”, — говорится в заявлении, которое опубликовано в Twitter ведомства.
В обнародованном сообщении также приводятся слова Морено по поводу дела Ассанжа. В частности, глава государства отметил, что пребывание основателя WikiLeaks в приюте до конца его жизни не соответствует ни желанием Кито (столица Эквадора), “ни желанием самого господина Ассанжа”. При этом Морено пообещал защищать основателя WikiLeaks “в том, что касается его жизни”.
Напомним, президент Эквадора находился на этой неделе в Великобритании, где принял участие в глобальном саммите по вопросам оказания поддержки инвалидам. По утверждению газеты The Independent, во время визита эквадорский лидер провел с представителями официального Лондона переговоры об условиях передачи Ассанжа британской полиции.
Сам Морено, выступая в пятницу в Мадриде, заявил, что Ассанж “должен будет в конечном итоге” покинуть стены посольства Эквадора в Лондоне, однако “этого следует добиваться путем диалога”. Президент подчеркнул, что в Кито хотят добиться от Лондона предоставления гарантий, что жизнь основателя WikiLeaks “не будет подвергнуто опасности”.