Президент “Динамо” анонсував трансферні придбання перед Лігою чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент київського “Динамо” Ігор Суркіс дав ексклюзивний коментар для “FootballHub”, у якому розповів щодо очікувань від виступу команди у Лізі чемпіонів, інформує УНН з посиланням на пресцентр “біло-синіх”.
Цитата
Суркіс вважає групу Ліги чемпіонів із “Динамо” складною, та пообіцяв найближчим часом трансфери для клубу.
“Ми потрапили до дуже складної групи і повинні прагнути в кожній грі віддаватися повністю, щоб у жодного вболівальника, який купить квиток і прийде на стадіон, не було питань. Виграємо ми чи програємо, але самовіддача, боротьба мають бути присутніми. Я вважаю, що якщо ми будемо повністю віддаватися грі, у нас є шанси зачепитися за очки, які будемо рахувати вже в кінці групового етапу
Це неоціненний досвід — ми знаходимося в когорті найсильніших команд, і з цими командами ми будемо рости. Хто міг подумати, що той самий Забарний буде грати в збірній, коли ми обіграли Іспанію? У футболі якщо є самовіддача, бажання, воля до перемоги, то будь-якого супротивника можна обіграти. Також чекайте новин. Посилення (трансфери — ред.) буде”, — наголосив Суркіс.
Що передувало
“Шахтар” і “Динамо” отримали розклад матчів в групах Ліги чемпіонів.