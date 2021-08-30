Президент “Динамо” анонсував трансферні придбання перед Лігою чемпіонів

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент київського “Динамо” Ігор Суркіс дав ексклюзивний коментар для “FootballHub”, у якому розповів щодо очікувань від виступу команди у Лізі чемпіонів, інформує УНН з посиланням на пресцентр “біло-синіх”.

Цитата

Суркіс вважає групу Ліги чемпіонів із “Динамо” складною, та пообіцяв найближчим часом трансфери для клубу.

“Ми потрапили до дуже складної групи і повинні прагнути в кожній грі віддаватися повністю, щоб у жодного вболівальника, який купить квиток і прийде на стадіон, не було питань. Виграємо ми чи програємо, але самовіддача, боротьба мають бути присутніми. Я вважаю, що якщо ми будемо повністю віддаватися грі, у нас є шанси зачепитися за очки, які будемо рахувати вже в кінці групового етапу

Це неоціненний досвід — ми знаходимося в когорті найсильніших команд, і з цими командами ми будемо рости. Хто міг подумати, що той самий Забарний буде грати в збірній, коли ми обіграли Іспанію? У футболі якщо є самовіддача, бажання, воля до перемоги, то будь-якого супротивника можна обіграти. Також чекайте новин. Посилення (трансфери — ред.) буде”, — наголосив Суркіс.

Що передувало

“Шахтар” і “Динамо” отримали розклад матчів в групах Ліги чемпіонів. 

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