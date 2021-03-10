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Президент Чехії хоче відставки міністра охорони здоров’я через російську вакцину

Президент Чехії хоче відставки міністра охорони здоров’я через російську вакцину

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Президент Чеської Республіки Мілош Земан намір обговорити з прем’єр-міністром країни Андрієм Бабішом можливість відставки міністра охорони здоров’я Яна Блатни і керівника Державного управління з контролю ліків Ірени Сторової. На думку глави Чехії, ці люди чинять головні перешкоди постачання в країну і застосування для вакцинації населення від коронавірусу російського препарату “Супутник V”. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Parlamentní listy, передає УНН.

Саме на Яна Блатни і Ірену Сторову президент Мілош Земан поклав провину за те, що в країні продовжиться зростання жертв коронавірусної інфекції.

Цитата

“У ситуації, коли цими вакцинами, російською та китайською, щеплюються мільйони, ці двоє несуть відповідальність за те, що абсолютно марно будуть вмирати наші люди. При цьому кількість смертей вже досягла двохсот в день. Тому вони — і я хочу про це заявити абсолютно відкрито і привселюдно — несуть повну відповідальність за ці смерті”, — заявив глава Чехії.

Деталі

Міністр охорони здоров’я Ян Блатни, згідно з чинним законодавством, наполягає на реєстрації всіх застосовуваних для вакцинації препаратів Європейським агентством лікарських засобів. Цей принцип обговорювався і було підтверджено під час зустрічі в верхах в Празькому Граді 23 лютого 2021 року, на якій був присутній і президент Земан. При цьому глава держави є прихильником застосування в Чехії російської і китайської вакцин.

Як пише “Радіо Прага”, слова Мілоша Земана викликали обурення у парламентської опозиції — громадянських демократів, християнських демократів і ТОР-09. На думку голів цих партій, президент вторгається в сферу повноважень прем’єр-міністра.

Додамо

У відставку, на думку Мілоша Земана, необхідно відправити також міністра закордонних справ Чехії Томаша Петршічека. У цьому випадку глава держави висловив сумніви, причому вже вдруге, в компетентності чинного керівника МЗС і його здібностях вести важливі переговори. Керівник чеських дипломатів Томаш Петршічек, реагуючи на слова президента, зауважив, що причиною заяви Мілоша Земана стала суперечка з приводу будівництва нового реактора АЕС Дуковани: “Я заважаю, так як вказую на загрозу безпеці країни в зв’язку з добудовою Дуковани і відмовляюся щеплювати людей несертифікованими російською і китайською вакцинами”.

В отриманні замовлення на будівництво нового реактора чеської АЕС зацікавлений “Росатом” і китайська компанія. Низка чеських політиків вважає небезпечною співпрацю з РФ і КНР в галузі атомної енергетики, додає “Радіо Прага”.

Нагадаємо

У Чехії 27 грудня 2020 року розпочалася вакцинація від коронавірусу. Її пройшли 674 040 жителів. В країну надходять вакцини виробництва американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech, американської фірми Moderna, а також британсько-шведської компанії AstraZeneca.

У березні стало відомо, що Чехія відновила реалізацію проекту створення власної вакцини проти коронавірусу, який був загальмований через проблеми з фінансуванням восени 2020 року.

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