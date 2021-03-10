Президент Чехії хоче відставки міністра охорони здоров’я через російську вакцину

Саме на Яна Блатни і Ірену Сторову президент Мілош Земан поклав провину за те, що в країні продовжиться зростання жертв коронавірусної інфекції.

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“У ситуації, коли цими вакцинами, російською та китайською, щеплюються мільйони, ці двоє несуть відповідальність за те, що абсолютно марно будуть вмирати наші люди. При цьому кількість смертей вже досягла двохсот в день. Тому вони — і я хочу про це заявити абсолютно відкрито і привселюдно — несуть повну відповідальність за ці смерті”, — заявив глава Чехії.

Деталі

Міністр охорони здоров’я Ян Блатни, згідно з чинним законодавством, наполягає на реєстрації всіх застосовуваних для вакцинації препаратів Європейським агентством лікарських засобів. Цей принцип обговорювався і було підтверджено під час зустрічі в верхах в Празькому Граді 23 лютого 2021 року, на якій був присутній і президент Земан. При цьому глава держави є прихильником застосування в Чехії російської і китайської вакцин.

Як пише “Радіо Прага”, слова Мілоша Земана викликали обурення у парламентської опозиції — громадянських демократів, християнських демократів і ТОР-09. На думку голів цих партій, президент вторгається в сферу повноважень прем’єр-міністра.

Додамо

У відставку, на думку Мілоша Земана, необхідно відправити також міністра закордонних справ Чехії Томаша Петршічека. У цьому випадку глава держави висловив сумніви, причому вже вдруге, в компетентності чинного керівника МЗС і його здібностях вести важливі переговори. Керівник чеських дипломатів Томаш Петршічек, реагуючи на слова президента, зауважив, що причиною заяви Мілоша Земана стала суперечка з приводу будівництва нового реактора АЕС Дуковани: “Я заважаю, так як вказую на загрозу безпеці країни в зв’язку з добудовою Дуковани і відмовляюся щеплювати людей несертифікованими російською і китайською вакцинами”.

В отриманні замовлення на будівництво нового реактора чеської АЕС зацікавлений “Росатом” і китайська компанія. Низка чеських політиків вважає небезпечною співпрацю з РФ і КНР в галузі атомної енергетики, додає “Радіо Прага”.

Нагадаємо

У Чехії 27 грудня 2020 року розпочалася вакцинація від коронавірусу. Її пройшли 674 040 жителів. В країну надходять вакцини виробництва американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech, американської фірми Moderna, а також британсько-шведської компанії AstraZeneca.

У березні стало відомо, що Чехія відновила реалізацію проекту створення власної вакцини проти коронавірусу, який був загальмований через проблеми з фінансуванням восени 2020 року.