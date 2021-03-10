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Президент Чехии хочет отставки министра здравоохранения из-за российской вакцины

Президент Чехии хочет отставки министра здравоохранения из-за российской вакцины

Киев  •  УНН

 • 22625 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Президент Чешской Республики Милош Земан намерен обсудить с премьер-министром страны Андреем Бабишом возможность отставки министра здравоохранения Яна Блатны и руководителя Государственного управления по контролю лекарств Ирены Сторовой. По мнению главы Чехии, эти люди чинят главные препятствия поставке в страну и применению для вакцинации населения от коронавируса российского препарата "Спутник V". Об этом он сказал в интервью изданию Parlamentní listy, передает УНН.

Именно на Яна Блатны и Ирену Сторову президент Милош Земан возложил вину за то, что в стране продолжится рост жертв коронавирусной инфекции.

Цитата

“В ситуации, когда этими вакцинами, российской и китайской, прививаются миллионы, эти двое несут ответственность за то, что совершенно напрасно будут умирать наши люди. При этом количество смертей уже достигло двухсот в день. Поэтому они — и я хочу об этом заявить абсолютно открыто и во всеуслышание — несут полную ответственность за эти смерти”, — заявил глава Чехии.

Детали

Министр здравоохранения Ян Блатны, согласно действующему законодательству, настаивает на регистрации всех применяемых для вакцинации препаратов Европейским агентством лекарственных средств. Этот принцип обсуждался и был подтвержден во время встречи в верхах в Пражском Граде 23 февраля 2021 г., на которой присутствовал и президент Земан. При этом глава государства является сторонником применения в Чехии российской и китайской вакцин.

Как пишет “Радио Прага”, слова Милоша Земана вызвали возмущение у парламентской оппозиции — гражданских демократов, христианских демократов и ТОР-09. По мнению председателей этих партий, президент вторгается в сферу полномочий премьер-министра.

Добавим

В отставку, по мнению Милоша Земана, необходимо отправить также министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека. В этом случае глава государства высказал сомнения, причем уже вторично, в компетентности действующего руководителя МИД и его способностях вести важные переговоры. Руководитель чешских дипломатов Томаш Петршичек, реагируя на слова президента, заметил, что причиной заявления Милоша Земана стал спор по поводу строительства нового реактора АЭС Дукованы: “Я мешаю, так как указываю на угрозу безопасности страны в связи с достройкой Дукован и отказываюсь прививать людей несертифицированными российской и китайской вакцинами”.

В получении заказа на строительство нового реактора чешской АЭС заинтересован “Росатом” и китайская компания. Ряд чешских политиков считает опасным сотрудничество с РФ и КНР в области атомной энергетики, добавляет “Радио Прага”.

Напомним

В Чехии 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Ее прошли 674 040 жителей. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

В марте стало известно, что Чехия возобновила реализацию проекта создания собственной вакцины против коронавируса, приостановленный из-за проблем с финансированием осенью 2020 года.

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