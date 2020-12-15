Претендент на главу Міненерго Вітренко не потрапив у санкційний список РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Колишній менеджер “Нафтогазу” Юрій Вітренко, який претендує на посаду міністра енергетики, відсутній в оновленому санкційному списку РФ проти України, передає УНН.
Всього санкцій перелік налічує 849 осіб. Вітренко туди не потрапив.
При тому, що Вітренко вважає себе переможцем над Газпромом РФ в Стокгольмському арбітражі і вимагає виплату премій від Нафтогазу в розмірі 4 млн доларів (ще 4 млн доларів він вже встиг отримати).
У той же час, під санкції Москви потрапили спікер Верховної ради Дмитро Разумков, перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук, глава делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько. Також, під немилість РФ потрапили депутати президентської фракції “Слуга народу” Андрій Герус, Олександр Качура, Максим Бужанський, Гео Лерос і Ольга Василевська-Смаглюк.
Постанова РФ датована 7 грудня поточного року.
Нагадаємо, керований в тому числі Вітренко НАК “Нафтогаз” отримав за перше півріччя 2020 року збиток у розмірі 11,5 млрд грн. У листопаді “Нафтогаз” підняв ціну на газ для населення на 35% до 6,3 грн за кубометр.