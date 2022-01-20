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Шахед-136

Прем'єр Словаччини від імені уряду заявив про приналежність Криму Україні

Прем'єр Словаччини від імені уряду заявив про приналежність Криму Україні

Київ • УНН

 • 14616 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Прем'єр-міністр Едуард Хегер заявив, що уряд не зробить дій, які виправдовували б порушення Росією міжнародного права і анексію Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на словацьке видання Dennik.

Цитата

“Під час правління Роберта Фіцо (прем'єр країни з 2012 по 2018 рік - ред.) Словацька Республіка приєдналася до держав, які засудили анексію Криму і ввели санкції щодо Російської Федерації. У цій офіційній зовнішньополітичній лінії Словаччини з тих пір нічого не змінилося, її дотримуються всі члени уряду", — йдеться в заяві прем'єр-міністра.

Деталі

Така заява від Хегера надійшла після того, як віце-прем'єр Словаччини Річард Сулик відкинув економічні санкції проти Росії і поставив під сумнів їх зміст.

Зокрема, в інтерв'ю газеті Pravda, чиновник закликав до розвитку відносин з Москвою, заявивши, що Крим залишиться частиною Росії, а введені проти неї санкції тільки шкодять.

"Країни повинні між собою торгувати. Деякі наші словацькі експортери зазнали збитків від антиросійських санкцій. Санкції завдають шкоди, а росіяни в будь-якому випадку не повернуть Крим Україні. Потрібно дивитися вперед і будувати відносини з РФ", — заявляв він раніше.

Контекст

7 років тому, 20 лютого 2014 року, почалася збройна агресія Російської Федерації проти України. У цей день в український Крим почали прибувати російські військові підрозділи в рамках операції із захоплення півострова.

Незаконна спроба анексії АР Крим і міста Севастополя, а також подальше розв'язання збройного конфлікту на Донбасі стали етапами реалізації плану Росії, спрямованого на руйнування української державності, вказували в МЗС.

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