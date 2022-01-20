Премьер Словакии от имени всего правительства заявил о принадлежности Крыма Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Премьер-министр Эдуард Хегер заявил, что правительство не предпримет действий, которые оправдывали бы нарушение Россией международного права и аннексию Крыма. Об этом УНН сообщает со ссылкой на словацкое издание Dennik.
Цитата
“Во время правления Роберта Фицо ( премьер страны с 2012 по 2018 год - ред.) Словацкая Республика присоединилась к государствам, которые осудили аннексию Крыма и ввели санкции в отношении Российской Федерации. В этой официальной внешнеполитической линии Словакии с тех пор ничего не изменилось, ее придерживаются все члены правительства”, — говорится в заявлении премьер-министра.
Детали
Такое заявление от Хегера поступило после того, как вице-премьер Словакии Ричард Сулик отверг экономические санкции против России и поставил под сомнение их смысл.
В частности, в интервью газете Pravda, чиновник призвал к развитию отношений с Москвой, заявив, что Крым останется частью России, а введенные против нее санкции только вредят.
“Страны должны между собой торговать. Некоторые наши словацкие экспортеры понесли ущерб от антироссийских санкций. Санкции приносят вред, а россияне в любом случае не вернут Крым Украине. Нужно смотреть вперед и строить отношения с РФ”, — заявлял он ранее.
Контекст
7 лет назад, 20 февраля 2014 года, началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. В этот день в украинский Крым начали прибывать российские военные подразделения в рамках операции по захвату полуострова.
Незаконная попытка аннексии АР Крым и города Севастополя, а также дальнейшее развязывание вооруженного конфликта на Донбассе стали этапами реализации плана России, направленного на разрушение украинской государственности, указывали в МИД.