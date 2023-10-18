Прем’єр Румунії анонсував візити інших міністрів свого уряду до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Найближчим часом інші міністри румунського уряду приїдуть до Києва, щоб підписати інші двосторонні документи, які посилюватимуть співпрацю між Україною та Румунією. Про це повідомив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку під час спільного брифінгу в Києві з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає кореспондент УНН.
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«Румунія надалі підтримуватиме Україну політично та практично до остаточної перемоги і повного відновлення територіальної цілісності. Водночас Румунія буде поруч з Україною в процесі її відбудови, а також європейської та євроатлантичною інтеграції», - сказав Чолаку.
Він зазначив, що таким чином Румунія підтримує демократичну, суверенну Україну.
«Більше того найближчим часом інші міністри румунського уряду приїдуть до Києва, щоб підписати інші двосторонні документи, які посилюватимуть нашу співпрацю», - розповів Чолаку.
Доповнення
Кабміном у Києві спільно з румунською делегацією на чолі з прем’єр-міністром країни Марчелом Чолаку було проведено спільне засідання урядів. Було укладено сім документів, зокрема щодо збільшення виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів.
За підсумком засідання уряду України та Румунії було підписано Спільну заяву щодо поглиблення співробітництва в різних галузях. Зокрема, домовилися підвищувати транзитний потенціал для експорту української аграрної продукції шляхом повноцінного використання шляхів солідарності ЄС.