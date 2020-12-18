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Прем'єр назвав деталі початку роботи місії МВФ в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Україна очікує отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду за програмою Stand-by вже на початку 2021 року. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час прямого ефіру програми “Свобода слова Савіка Шустера”, пише УНН.

Прем'єр назвав деталі початку роботи місії МВФ в Україні

Як зазначив Прем’єр-міністр, Президент України та МВФ повідомили про початок роботи місії МВФ в Україні з наступного тижня. За його словами, черговий транш від Фонду надійде вже на початку 2021 року.

“Два тижні тому ми також отримали транш в 623,5 млн євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. А цього тижня отримали рекордну зацікавленість інвесторів у гривневих облігаціях державної внутрішньої позики у розмірі 51 млрд грн”, — сказав Денис Шмигаль.

Глава Уряду додав, що ці позики були заплановані в бюджеті. А отже, Україна завершить рік з виконанням всіх соціальних зобов’язань, які були передбачені нинішнім бюджетом.

“Ми виплачуємо всі заробітні плати. Сьогодні шахтарям пішли оплати за жовтень і листопад. У понеділок буде оплата за грудень для всіх шахтарів”, — підкреслив Денис Шмигаль.

У власному Telegram Шмигаль також зазначив, що: “Через епідемічну ситуацію візит відбудеться в онлайн-форматі. Початок роботи місії МВФ є свідченням підтримки України та позитивним сигналом щодо виплати наступного траншу”.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив у Twitter, що місія МВФ з першого перегляду програми stand-by розпочнеться 21-23 грудня.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд України очікує черговий транш від Міжнародного валютного фонду у лютому-березні наступного року.

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