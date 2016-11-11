Прем'єр-міністр зустрінеться з президентом УЄФА

В ході зустрічі будуть обговорені питання проведення у Києві у 2018 році Фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА, а також створення і розвитку футбольної інфраструктури в Україні та дитячого футболу.

Захід розпочнеться о 18:00.

Місце проведення: вул. Грушевського, 12/2.