Прем'єр-міністр зустрінеться з президентом УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні, 11 листопада, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч з президентом Європейського футбольного союзу Александером Чеферіном. Про це УНН повідомили в прес-службі Кабміну.
В ході зустрічі будуть обговорені питання проведення у Києві у 2018 році Фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА, а також створення і розвитку футбольної інфраструктури в Україні та дитячого футболу.
Захід розпочнеться о 18:00.
Місце проведення: вул. Грушевського, 12/2.