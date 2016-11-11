Премьер-министр встретится с президентом УЕФА

В ходе встречи будут обсуждены вопросы проведения в Киеве в 2018 году Финала Лиги Чемпионов УЕФА, а также создание и развитие футбольной инфраструктуры в Украине и детского футбола.

Мероприятие начнется в 18:00.

Место проведения: ул. Грушевского, 12/2.