Премьер-министр встретится с президентом УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня, 11 ноября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с президентом Европейского футбольного союза Александером Чеферином. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.
В ходе встречи будут обсуждены вопросы проведения в Киеве в 2018 году Финала Лиги Чемпионов УЕФА, а также создание и развитие футбольной инфраструктуры в Украине и детского футбола.
Мероприятие начнется в 18:00.
Место проведения: ул. Грушевского, 12/2.