Прем'єр-міністр Вірменії привітав українців з Днем Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян привітав українців з Днем Незалежності. Про це УНН повідомляє з посиланням на його сторінку в Twitter.
“Щиро вітаю дружній український народ з національним святом України — Днем незалежності! Переконаний, що разом ми досягнемо високого рівня — відносин, щоб слугувати інтересам наших народів в майбутньому”, — написав Пашинян.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані українською мовою привітав українців з Днем Незалежності.
Як повідомляв УНН, державний секретар США Майкл Помпео привітав українців від імені президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та американського народу з 28-ю річницею незалежності України.