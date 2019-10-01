Прем'єр-міністр незадоволений рейтингами, які оцінюють економіку України

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 14473 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 26911 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 68047 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 53184 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 51533 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 266673 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 171176 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 140492 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 141444 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 153670 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.9м/с
37%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 43639 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 60740 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 56768 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 12217 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 27731 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 68044 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 266671 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 213415 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 329396 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 347328 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 2456 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 2450 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 10817 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 61021 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 43915 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Прем'єр-міністр незадоволений рейтингами, які оцінюють економіку України

Київ • УНН

 • 9572 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Рейтинги несправедливо оцінюють економіку України. Про це розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.

Прем'єр-міністр незадоволений рейтингами, які оцінюють економіку України

"Економічні рейтинги ставляться до України несправедливо, тому що їхня методологія враховує п'ятирічний період, сухі цифри, динаміку ВВП й таке інше", - сказав Гончарук.

Він додав, що цілі, які ставить перед собою уряд досяжні вже в наступному році.

Нагадаємо, підвищення рейтингу України кредитним рейтинговим агентством Standard & Poor's в перспективі означатиме менші витрати на обслуговування зовнішнього боргу держави. Про це у своєму Telegram-канале написав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

“Це означає, що довіра іноземних партнерів до України зміцнюється. У перспективі це значить, що ми матимемо менше витрат на обслуговування зовнішніх боргів та дешевші ресурси всередині країни.

У S&P сподіваються, що наш уряд продовжить реалізовувати реформи, які проводились протягом останніх років.
Економіка відновлюється, співвідношення державного боргу до ВВП знижується”, — написав прем’єр.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$63.36
Bitcoin
$82,098.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$251.95
Газ TTF
$33.23
Золото
$3,251.34
Ethereum
$1,556.47