Прем'єр-міністр незадоволений рейтингами, які оцінюють економіку України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Рейтинги несправедливо оцінюють економіку України. Про це розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.
"Економічні рейтинги ставляться до України несправедливо, тому що їхня методологія враховує п'ятирічний період, сухі цифри, динаміку ВВП й таке інше", - сказав Гончарук.
Він додав, що цілі, які ставить перед собою уряд досяжні вже в наступному році.
Нагадаємо, підвищення рейтингу України кредитним рейтинговим агентством Standard & Poor's в перспективі означатиме менші витрати на обслуговування зовнішнього боргу держави. Про це у своєму Telegram-канале написав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
“Це означає, що довіра іноземних партнерів до України зміцнюється. У перспективі це значить, що ми матимемо менше витрат на обслуговування зовнішніх боргів та дешевші ресурси всередині країни.
У S&P сподіваються, що наш уряд продовжить реалізовувати реформи, які проводились протягом останніх років.
Економіка відновлюється, співвідношення державного боргу до ВВП знижується”, — написав прем’єр.