Премьер-министр недоволен рейтингами, которые оценивают экономику Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Рейтинги несправедливо оценивают экономику Украины. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.
"Экономические рейтинги относятся к Украине несправедливо, потому что их методология учитывает пятилетний период, сухие цифры, динамику ВВП и так далее", - сказал Гончарук.
Он добавил, что цели, которые ставит перед собой правительство достижимые уже в следующем году.
Напомним, повышение рейтинга Украины кредитным рейтинговым агентством Standard & Poor's в перспективе будет означать меньшие расходы на обслуживание внешнего долга государства. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Алексей Гончарук.
"Это означает, что доверие иностранных партнеров к Украине укрепляется. В перспективе это значит, что мы меньше затрачивать на обслуживание внешних долгов и получим дешевые ресурсы внутри страны.
В S&P надеются, что наше правительство продолжит реализовывать реформы, которые проводились в последние годы.
Экономика восстанавливается, соотношение государственного долга к ВВП снижается", - написал премьер.