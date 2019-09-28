Повышение рейтинга S&P позволит меньше тратить на обслуживание долга государства - Гончарук
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Повышение рейтинга Украины кредитным рейтинговым агентством Standard & Poor's в перспективе будет означать меньшие расходы на обслуживание внешнего долга государства. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает УНН.
"Это означает, что доверие иностранных партнеров к Украине укрепляется. В перспективе это значит, что мы меньше затрачивать на обслуживание внешних долгов и получим дешевые ресурсы внутри страны.
В S&P надеются, что наше правительство продолжит реализовывать реформы, которые проводились в последние годы.
Экономика восстанавливается, соотношение государственного долга к ВВП снижается", - написал премьер.
Напомним, 27 сентября 2019 года, кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах до уровня "В" с "В-", а также рейтинг Украины по национальной шкале до уровня "uaА" с "uaВВB ". Агентство также подтвердило краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне "В". Прогноз - стабильный.