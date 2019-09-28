Підвищення рейтингу S&P дозволить менше витрачати на обслуговування боргу держави – Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Підвищення рейтингу України кредитним рейтинговим агентством Standard & Poor's в перспективі означатиме менші витрати на обслуговування зовнішнього боргу держави. Про це у своєму Telegram-канале написав прем’єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє УНН.
“Це означає, що довіра іноземних партнерів до України зміцнюється. У перспективі це значить, що ми матимемо менше витрат на обслуговування зовнішніх боргів та дешевші ресурси всередині країни.
У S&P сподіваються, що наш уряд продовжить реалізовувати реформи, які проводились протягом останніх років.
Економіка відновлюється, співвідношення державного боргу до ВВП знижується”, — написав прем’єр.
Нагадаємо, 27 вересня 2019 року, кредитне рейтингове агентство Standard & Poor’s підвищило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній та національній валютах до рівня “В” з “В-”, а також рейтинг України за національною шкалою до рівня “uaА” з “uaВВB”. Агентство також підтвердило короткостроковий суверенний кредитний рейтинг на рівні “В”. Прогноз — стабільний.