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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Підвищення рейтингу S&P дозволить менше витрачати на обслуговування боргу держави – Гончарук

Київ • УНН

 • 12568 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Підвищення рейтингу України кредитним рейтинговим агентством Standard & Poor's в перспективі означатиме менші витрати на обслуговування зовнішнього боргу держави. Про це у своєму Telegram-канале написав прем’єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє УНН.

Підвищення рейтингу S&P дозволить менше витрачати на обслуговування боргу держави – Гончарук

“Це означає, що довіра іноземних партнерів до України зміцнюється. У перспективі це значить, що ми матимемо менше витрат на обслуговування зовнішніх боргів та дешевші ресурси всередині країни.

У S&P сподіваються, що наш уряд продовжить реалізовувати реформи, які проводились протягом останніх років.
Економіка відновлюється, співвідношення державного боргу до ВВП знижується”, — написав прем’єр.

Нагадаємо, 27 вересня 2019 року, кредитне рейтингове агентство Standard & Poor’s підвищило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній та національній валютах до рівня “В” з “В-”, а також рейтинг України за національною шкалою до рівня “uaА” з “uaВВB”. Агентство також підтвердило короткостроковий суверенний кредитний рейтинг на рівні “В”. Прогноз — стабільний.

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