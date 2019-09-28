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В S&P підвищили рейтинг України

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Кредитне рейтингове агентство Standard & Poor’s підвищило рейтинг України з B- до B, прогноз як і раніше стабільний. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.

В S&P підвищили рейтинг України

“27 вересня 2019 року, кредитне рейтингове агентство Standard & Poor’s підвищило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній та національній валютах до рівня „В“ з „В-“, а також рейтинг України за національною шкалою до рівня „uaА“ з „uaВВB“. Агентство також підтвердило короткостроковий суверенний кредитний рейтинг на рівні „В“. Прогноз — стабільний”, — йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначається, що стабільний прогноз відображає сподівання агентства, що новий уряд України продовжить реалізовувати макроекономічні реформи, які проводились протягом останніх років. “В той же час економіка відновлюється та співвідношення державного боргу до ВВП знижується. Агентство зазначає, що Україні слід зберегти доступ до внутрішніх та міжнародних ринків капіталу, що дозволить країні здійснити погашення комерційних запозичень протягом 2020 року”, — зазначили у виданні.

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Додається, що аналітики Standard & Poor’s позитивно оцінюють намір нового уряду покращити бізнес-клімат та зняти мораторій на продаж сільськогосподарських земель. На думку агентства, ці заходи можуть призвести до збільшення обсягів іноземних інвестицій в Україну, сприяючи зростанню економіки та зменшенню вразливості до зовнішніх викликів.

“Подальше підвищення рейтингу можливе за умови зростання економіки, а показники по бюджетному та зовнішньоекономічному секторах перевищать прогнози агентства. Агентство також розглядає можливість підвищення суверенних рейтингів, якщо інфляція наблизиться до цільових показників НБУ, або якщо кредитування в реальному секторі зростатиме і обмеження на рух капіталу буде скасовано”, — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні цього року S&P повідомляло, що ВВП України за три роки виріс на 8,4%.

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