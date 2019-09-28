В S&P повысили рейтинг Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг Украины с B- до B, прогноз по-прежнему стабилен. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.
“27 сентября 2019 года, кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах до уровня „В“ с „В-“, а также рейтинг Украины по национальной шкале до уровня „uaА“ с „uaВВB“. Агентство также подтвердило краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне „В“. Прогноз — стабильный”, — говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что стабильный прогноз отражает ожидания агентства, что новое правительство Украины продолжит реализовывать макроэкономические реформы, которые проводились в последние годы. “В то же время экономика восстанавливается и соотношение государственного долга к ВВП снижается. Агентство отмечает, что Украине следует сохранить доступ к внутренним и международным рынкам капитала, что позволит стране осуществить погашение коммерческих заимствований в течение 2020 года”, — отметили в издании.
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Добавляется, что аналитики Standard & Poor’s положительно оценивают намерение нового правительства улучшить бизнес-климат и снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. По мнению агентства, эти меры могут привести к увеличению объемов иностранных инвестиций в Украину, способствуя росту экономики и уменьшению уязвимости к внешним вызовам.
“Дальнейшее повышение рейтинга возможно при условии роста экономики, а показатели по бюджетному и внешнеэкономическом секторах превысят прогнозы агентства. Агентство также рассматривает возможность повышения суверенных рейтингов, если инфляция приблизится к целевым показателям НБУ, или если кредитование в секторе будет расти и ограничения на движение капитала будет отменено”, — резюмировали в сообщении.
Напомним, в апреле этого года S&P сообщало, что ВВП Украины за три года вырос на 8,4%.