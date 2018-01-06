Прем'єр-міністерка Великої Британії може зробити перестановки у кабінеті міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей 8 січня може оголосити про зміни у кабінеті міністрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Про це сказано в статті недільної газети The Sunday Times, доступ до змісту якої отримало одне з найбільших міжнародних інформаційних агентств Reuters. На сайті самого тижневика-першоджерела стаття ще не опублікована.
У матеріалі йдеться, що прем'єрка призначить нового главу секретаріату британського кабміну. Ця посада вакантна після відставки Даміана Гріна, який пішов у грудні на тлі скандалу, що розгорівся навколо його робочого комп'ютера, на якому ще багато років тому були виявлені матеріали порнографічного змісту. Де-факто глава секретаріату має повноваження заступника глави уряду, хоча офіційно цей статус за ним не закріплений.
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При цьому The Sunday Times припускає, що провідні члени кабінету, серед яких міністр фінансів Філіп Хаммонд, міністр закордонних справ Борис Джонсон, міністр внутрішніх справ Ембер Радд і міністр з питань Brexit Девід Девіс збережуть свої посади.
Як раніше повідомляло інформаційне агенство УНН, уряд британського прем'єра Терези Мей зазнав поразки у парламенті під час голосування щодо важливої поправки до законопроекту про перенесення європейського законодавства у британське.