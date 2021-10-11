Прем'єр Грузії виключив передачу Саакашвілі Україні

Цитата

“Виключено. Я на 100% підтверджую, що його (Саакашвілі) ніхто нікуди не передасть. По-перше, цього ніхто і не вимагає. Мінімум через шість років він зможе поїхати в будь-яку країну”, — сказав Гарібашвілі, відповідаючи на питання, чи збирається влада передавати Саакашвілі Україні.

Деталі

Як зазначив глава уряду Грузії, колишньому президенту доведеться просидіти у в’язниці усі шість років, на які він був засуджений. “Чим раніше усвідомить ув’язнений Саакашвілі цю реальність, тим краще для нього і його команди”, — додав Гарібашвілі.

Контекст

1 жовтня прем’єр-міністр Грузії Гарібашвілі заявив, що третій президент країни Саакашвілі був затриманий у Грузії. Саакашвілі приїхав до Грузії через 8 років після еміграції.

Після затримання Саакашвілі помістили у колонію Руставі.

Українська влада відреагувала на це, адже Саакашвілі має українське громадянство. МЗС запросило керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання Саакашвілі. 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні повідомив МЗС про це. Згодом це зробив і новий посол.

4 жовтня Саакашвілі в пенітенціарному закладі в Грузії відвідала український консул.

Третій президент Грузії Саакашвілі покинув Грузію у 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи. Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.