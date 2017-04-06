Прем'єр Естонії наголосив на непорушності санкцій ЄС проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас наголосив, що позиція ЄС в санкційній політиці є чіткою і вони не знімуть санкції поки РФ не виконає Мінські угоди. Про це він заявив на зустрічі з прем'єр–міністром України Володимиром Гройсманом, прем’єр-міністром Латвії Марісом Кучінскісом та прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквярнялісом, передає УНН.
"Позиція ЄС була чіткою – санкції проти Росії залишатимуться, поки Росія повністю не імплементує свої зобов'язання згідно з Мінськими угодами і звичайно, поки українська територіальна цілісність не буде відновлена", - сказав він.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр В.Гройсман наголосив на необхідності посилення санаційного тиску на Росію.