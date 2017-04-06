Прем'єр Естонії наголосив на непорушності санкцій ЄС проти Росії

"Позиція ЄС була чіткою – санкції проти Росії залишатимуться, поки Росія повністю не імплементує свої зобов'язання згідно з Мінськими угодами і звичайно, поки українська територіальна цілісність не буде відновлена", - сказав він.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр В.Гройсман наголосив на необхідності посилення санаційного тиску на Росію.