Премьер Эстонии подчеркнул незыблемость санкций ЕС против России
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подчеркнул, что позиция ЕС в санкционный политике является четкой и они не снимут санкции пока РФ не выполнит Минские соглашения. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквярнялисом, передает УНН.
“Позиция ЕС была четкой — санкции против России останутся, пока Россия полностью не имплементирует свои обязательства по минским соглашениями и конечно, пока украинская территориальная целостность не будет восстановлена”, — сказал он.
Как сообщал УНН, премьер-министр В.Гройсман отметил необходимость усиления санационного давления на Россию .