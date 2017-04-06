Премьер Эстонии подчеркнул незыблемость санкций ЕС против России

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подчеркнул, что позиция ЕС в санкционный политике является четкой и они не снимут санкции пока РФ не выполнит Минские соглашения. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквярнялисом, передает УНН.