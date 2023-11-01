Представники окупаційної адміністрації Ялти відвідали Туреччину: МЗС України вже запросило офіційні пояснення в Анкари
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Представники російської окупаційної адміністрації в Ялті здійснили візит до Туреччини. МЗС України вже запросило офіційні пояснення турецької сторони. Про це у Facebook повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає УНН.
Цитата
"Отримали інформацію про візит представників російської окупаційної адміністрації в Ялті до Туреччини.
Відомо, що російські окупанти взяли участь в засіданні Міжнародної організації об'єднаних міст і місцевих влад, а також обговорювали можливість укладення угоди про встановлення побратимських відносин із муніципальним районом Бейлiкдюзю міста Стамбул.
Сприймаємо цю ситуацію із надзвичайною серйозністю. МЗС України вже запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації", - повідомив Ніколенко.
Додамо
Речник МЗС України наголосив, що відповідно до норм міжнародного права, Кримський півострів — частина території України, тимчасово окупована росією. Резолюції Генеральної Асамблеї ООН вимагають від будь-яких сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму, зокрема шляхом контактів із окупаційними адміністраціями.
"Очікуємо, що влада Туреччини, яка підтримує територіальну цілісність України, належним чином відреагує на російську провокацію та не допускатиме її повторення в майбутньому", - резюмував він.