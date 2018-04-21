ООН: донори надали лише 3% необхідних коштів для допомоги Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Донори надали всього 3% від коштів, необхідних для надання гуманітарної допомоги жителям сходу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт ООН та брифінг щодо гуманітарної ситуації на Сході України.
“Донори надали всього 3% від запитаних коштів, необхідних для надання гуманітарної допомоги жителям сходу. Отримано всього 6 млн з 187 млн. Після 4 років війни кожне п’яте домогосподарство в підконтрольних Києву районах ледь може дозволити собі продукти”, — заявив представник організації.
До того ж, гуманітарна криза на Сході України є найбільш “старою у світі”, в тому сенсі, що третина постраждалих від неї (1,3 млн людей) старше 60 років.
Як повідомляв УНН, кількість населення України до 2050 року зменшиться майже наполовину.