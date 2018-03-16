Представник Росії при СНД вважає, що Україна втратить багато прав при виході зі складу організації
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Постійний представник Росії при Співдружності Незалежних Держав (СНД) Андрій Шведов в інтерв’ю російським ЗМІ заявив, що вихід України з організації позбавить Київ багатьох прав і можливостей, інформує УНН.
“Для тієї ж України країни Співдружності представляють важливий експортний ринок (близько 16%), особливо для її машинобудівної продукції. Відповідно, вихід з угод позбавляє цю країну багатьох прав і можливостей”, — сказав дипломат.
За словами постпреда, оскільки співпраця в СНД носить взаємовигідний характер, всі країни-партнери зацікавлені в тому, щоб Україна не втрачала зв’язків з міжнародною організацією. “За останні роки Київ згорнув до мінімуму свій внесок в діяльність СНД. Але це не завадило організації активно працювати і розвиватися”, - додав він.
Як повідомляв УНН, МЗС підготувало пропозиції щодо денонсації договору про дружбу з РФ.