Представитель России при СНГ считает, что Украина потеряет много прав при выходе из состава организации
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Постоянный представитель России при Содружестве Независимых Государств (СНГ) Андрей Шведов в интервью российским СМИ заявил, что выход Украины из организации лишит Киев многих прав и возможностей, информирует УНН.
“Для той же Украины страны Содружества представляют важный экспортный рынок (около 16%), особенно для ее машиностроительной продукции. Соответственно, выход из соглашений лишает эту страну многих прав и возможностей”, — сказал дипломат.
По словам постпреда, поскольку сотрудничество в СНГ носит взаимовыгодный характер, все страны-партнеры заинтересованы в том, чтобы Украина не теряла связей с международной организацией. “За последние годы Киев свернул к минимуму свой вклад в деятельность СНГ. Но это не помешало организации активно работать и развиваться”, — добавил он.
Как сообщал УНН, МИД подготовило предложения о денонсации договора о дружбе с РФ.