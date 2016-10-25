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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 2494 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 8434 перегляди

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Правозахисники повідомили про порушення прав людини у в’язницях Туреччини

Правозахисники повідомили про порушення прав людини у в’язницях Туреччини

Київ • УНН

 • 7384 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила владу Туреччини в застосуванні тортур щодо ув'язнених і обмеження їхніх прав у в'язницях. Про це правозахисники стверджують в опублікованій доповіді, передає УНН.

“У документі наголошується, що масові порушення прав людини були зафіксовані після невдалої спроби державного перевороту в липні 2016”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правозахисники розповідають про 13 випадків імовірних порушень прав людини у турецьких в’язницях, включаючи тортури, побиття та сексуальне насильство.

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