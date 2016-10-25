Правозахисники повідомили про порушення прав людини у в’язницях Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила владу Туреччини в застосуванні тортур щодо ув'язнених і обмеження їхніх прав у в'язницях. Про це правозахисники стверджують в опублікованій доповіді, передає УНН.
“У документі наголошується, що масові порушення прав людини були зафіксовані після невдалої спроби державного перевороту в липні 2016”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що правозахисники розповідають про 13 випадків імовірних порушень прав людини у турецьких в’язницях, включаючи тортури, побиття та сексуальне насильство.