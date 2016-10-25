Правозащитники сообщили о нарушениях прав человека в тюрьмах Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Турции в применении пыток в отношении заключенных и ограничения их прав в тюрьмах. Об этом правозащитники утверждают в опубликованном докладе, передает УНН.
"В документе отмечается, что массовые нарушения прав человека были зафиксированы после неудачной попытки государственного переворота в июле 2016", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правозащитники рассказывают про 13 случаев возможных нарушений прав человека в турецких тюрьмах, включая пытки, избиения и сексуальное насилие.