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Правоохоронці затримали наркоторговців, які ввозили в Україну кокаїн із Латинської Америки

Правоохоронці затримали наркоторговців, які ввозили в Україну кокаїн із Латинської Америки

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Київська місцева прокуратура спільно із співробітниками Нацполіції України та СБУ викрила та затримала членів злочинної групи, які налагодили поставку кокаїну до України з країн Латинської Америки, а також збут канабісу – до Європи. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.

Під час досудового розслідування, яке проводилося у співпраці з нідерландськими правоохоронцями, двох учасників злочинної групи затримано в аеропорту Амстердам із 7 кг кокаїну.

Крім того, в межах розслідування столичними правоохоронцями задокументовано спробу ще двох учасників цієї злочинної групи перевезти майже 3 кілограма канабісу, захованих у бойлері, для подальшого продажу у Великій Британії. Наркотики вилучено на пункті пропуску “Порубне” у Чернігівській області.

Двох учасників угрупування (жителів Полтавської області) затримано. За місцем проживання злочинців під час проведення обшуків вилучено ще п’ять кілограмів канабісу.

Затриманим готується повідомлення про підозру за ч.3 ст.307 КК України.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНН, СБУ виявила велику партію наркотика з Європи на півмільйона доларів.

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