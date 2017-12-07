Правоохранители задержали наркоторговцев, которые ввозили кокаин с Латинской Америки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Киевская местная прокуратура совместно с сотрудниками Нацполиции Украины и СБУ разоблачила и задержала членов преступной группы, которые наладили поставку кокаина в Украину из стран Латинской Америки, а также сбыт каннабиса - в Европу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
Во время досудебного расследования, которое проводилось в сотрудничестве с голландскими правоохранителями, двух участников преступной группы задержаны в аэропорту Амстердам с 7 кг кокаина.
Кроме того, в рамках расследования столичными правоохранителями задокументировано попытку еще двух участников этой преступной группы перевезти почти 3 килограмма каннабиса, спрятанных в бойлере, для дальнейшей продажи в Великобритании. Наркотики изъяты на пункте пропуска "Порубное" в Черниговской области.
Двух участников группировки (жителей Полтавской области) задержали. По месту жительства преступников во время проведения обысков изъято еще пять килограммов каннабиса.
Задержанным готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.307 УК Украины.
Следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНН, СБУ обнаружила крупную партию наркотика из Европы на полмиллиона долларов.