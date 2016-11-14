Правоохоронці затримали на Дніпропетровщині чоловіка, який намагався продати гранати
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка, який намагався в одному з сіл області продати дві гранати. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.
Так, 10 листопада поточного року черговою частиною Новомосковського відділу поліції від невідомого громадянина було отримано повідомлення, що мешканець села Піщанка Новомосковського району ходить по селу та намагається продати дві гранати.
З метою перевірки отриманої інформації працівники кримінальної поліції Новомосковського відділу поліції на перехресті вулиць Шевченко та Новоселівської в селі Піщанка зупинили раніше судимого, непрацюючого місцевого жителя. В ході огляду особистих речей в присутності понятих, слідчим Новомосковського відділу поліції в кишені куртки було виявлено два запали до гранат з маркуванням “146-78 УЗРГМ-2 583” та “23-77 УЗРГМ 583”, а в кишенях джинсової куртки, яка була одягнута знизу, було виявлено дві гранати типу РГД-5 без запалів, одна з маркуванням “193-78 Т”, а друга граната мала сліди знищення маркування у вигляді затирання корпусу.
Правоохоронці вилучили у чоловіка боєприпаси. Наразі даний час вирішується питання про направлення вилучених предметів на дослідження до Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.