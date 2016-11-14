Правоохранители задержали в Днепропетровской области мужчину, который пытался продать гранаты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который пытался в одном из сел области продать две гранаты. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Так, 10 ноября текущего года дежурной частью Новомосковского отдела полиции от неизвестного гражданина было получено сообщение, что житель села Песчанка Новомосковского района ходит по селу и пытается продать две гранаты.
С целью проверки полученной информации сотрудники криминальной полиции Новомосковского отдела полиции на перекрестке улиц Шевченко и Новоселовской в селе Песчанка остановили ранее судимого, неработающего местного жителя. В ходе досмотра личных вещей в присутствии понятых, следователем Новомосковского отдела полиции в кармане куртки были обнаружены два запала к гранатам с маркировкой "146-78 УЗРГМ-2583" и "23-77 УЗРГМ 583", а в карманах джинсовой куртки, которая была одета снизу, были обнаружены две гранаты типа РГД-5 без запалов, одна с маркировкой "193-78 Т", а вторая граната имела следы уничтожения маркировки в виде затирки корпуса.
Правоохранители изъяли у мужчины боеприпасы. В настоящее время решается вопрос о направлении изъятых предметов на исследование в Днепропетровский НИЭКЦ МВД Украины.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.