Правоохоронці виявили кулемет і наркотики у квартирі в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Правоохоронці виявили у столичній квартирі кулемет, набої до нього, канабіс та приладдя для виготовлення наркотичних речовин. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Так, до дільничних Оболонської поліції звернулася місцева жителька із повідомленням, що вона бачила предмети, схожі на зброю, у кімнаті своєї квартири, яку здає в оренду.
Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили предмет, ззовні схожий на кулемет, дві цинкові коробки з двома кулеметними стрічками та двадцять п’ять набоїв калібром 7,62 мм.
Окрім цього, під час огляду помешкання поліцейські знайшли сто грамів канабісу та обладнання для виготовлення наркотиків.
Всі вилучені предмети та речовини направлені на відповідні експертні дослідження.
За цим фактом розпочато кримінальні провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.
Особам, які причетні до вчинення вказаних правопорушень, загрожує до семи років ув’язнення.