Правоохранители обнаружили пулемет и наркотики в квартире в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Правоохранители обнаружили в столичной квартире пулемет, патроны к нему, каннабис и принадлежности для изготовления наркотических веществ. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Так, к участковому Оболонской полиции обратилась местная жительница с сообщением, что она видела предметы, похожие на оружие, в комнате своей квартиры, которую сдает в аренду.
Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили предмет, внешне похожий на пулемет, две цинковые коробки с двумя пулеметными лентами и двадцать пять патронов калибром 7,62 мм.
Кроме этого, во время осмотра помещения полицейские нашли сто граммов каннабиса и оборудование для изготовления наркотиков.
Все изъятые предметы и вещества направлены на соответствующие экспертные исследования.
По данному факту возбудили уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.
Лицам, причастным к совершению указанных преступлений, грозит до семи лет заключения.