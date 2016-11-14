Правоохоронці викрили черкащан, що привласнили майно на більш ніж 2 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Двох черкащан підозрюють у привласненні майна підприємців на суму більш як 2 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.
Правоохоронці викрили двох черкащан - чоловіка та жінку, які з використанням електронних платіжних систем одного з комерційних банків привласнили підприємців на загальну суму більш як 2 млн. грн.
Встановлено, що вказані особи, діючи разом та за попередньою змовою направлений на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом з банківських рахунків підприємців, вчинили фінансові операції з частиною коштів на суму понад 260 тис. грн.
Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Наразі триває досудове розслідування.